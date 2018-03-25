Синоптики зафиксировали самый теплый день года в Москве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 воскресенья поднялась до 5,5 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

По данным наблюдений, 25 марта стало самым теплым днем с начала года в Москве, сказали в ведомстве.

Предыдущий максимум 2018 года в столице был зафиксирован 20 марта (5,4 градуса).

Температурный рекорд для 25 марта был установлен в 2014 году (19,7 градуса).

Ранее сообщалось, что в связи с усилением ветра на 26 марта в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.