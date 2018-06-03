Северный вестибюль метро "Маяковская" снова закрыли из-за задымления

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Северный вестибюль метро "Маяковская" в Москве закрыли из-за задымления на улице, сообщает пресс-служба метрополитена в твиттере.

"Пока на городской территории устраняют причину задымления, пользуйтесь, пожалуйста, южным вестибюлем станции", - говорится в сообщении.

Северный вестибюль Маяковской снова закрыт из-за задымления на улице. Пока на городской территории устраняют причину задымления, пользуйтесь, пожалуйта, южным вестибюлем станции. Приносим свои извинения. — Московское метро (@MetroOperativno) 3 июня 2018 г.

Вестибюль уже закрывался ранее в воскресенье, но через некоторое время был открыт.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что на стройплощадке рядом с метро горит кабель. По данным спасателей, сведений о пострадавших не поступало.

Между тем осведомленный источник сказал агентству, что "по предварительной информации, происходит горение электрокабелей в шахте на глубине 40 метров, кабели питают несколько веток метрополитена". По его словам, тушение возгорания пока не проводится, поскольку кабели находятся под напряжением.