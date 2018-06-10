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Москва

В Москве на проспекте Сахарова завершился митинг оппозиции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Завершился согласованный митинг оппозиционеров и правозащитников "За свободную Россию без репрессий и произвола", проходивший на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", участники митинга приняли итоговую резолюцию с требованием прекращения произвола силовых структур и освобождения граждан, которые, по их мнению, отбывают наказание по политическим мотивам.

"Мы собирались сегодня, в преддверии государственного праздника - дня России, чтобы заявить о своем несогласии с политическим курсом нынешней власти", - заявил глава движения "За права человека" Лев Пономарев.

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Участники митинга потребовали прекратить "безнаказанный произвол силовиков", разгоны мирных собраний граждан и задержания участников таких акций. "Требуем освободить политических заключенных, в том числе объявившего голодовку Олега Сенцова, Оюба Титиева и многих других, прекратить тотальную ложь и пропаганду, которая льется из подконтрольных государству СМИ", - добавил Пономарев.

В свою очередь председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, выступая на митинге, потребовала прекратить блокировки интернет-сайтов и цензуру, а также призвала сделать "свободные выборы".

Среди участников акции были представители движений и партий "Яблоко", "Молодежный демократический выбор", "Российский национальный альянс", "Движение за права человека", "Левый фронт", "Парнас", "Демократический выбор".

В данный момент участники митинга расходятся по ближайшим станциям метро. На месте дежурят сотрудники Росгвардии и МВД.

Ранее в полиции сообщили, что более 1,5 тыс. человек принимают участие в акции оппозиции в Москве.

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Теги: Москва
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