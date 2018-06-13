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Москва

30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели

Пока же лето в столице остается на 2,5 градуса холоднее климатической нормы

30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, резкое потепление ожидается в столичном регионе с 16 июня.

Как сообщает ведомство, в субботу температура воздуха в Москве и Московской области поднимется до 25 градосов, в воскресенье - до 27, в понедельник - до 29, во вторник - до 31 градуса.

Самым теплым днем 2018 года пока остается 2 мая, когда воздух в Москве прогрелся до 27,9 градуса.

В среду в Москве температура воздуха не превысит 20 градусов, в четверг - 19 градусов.

По информации синоптиков, лето в Москве пока на 2,5 градуса холоднее климатической нормы.

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Теги: Москва
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