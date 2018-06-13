Число кандидатов в мэры Москвы увеличилось до 11

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры столицы, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

"Ганич выдвинут региональным отделением политической партии "Национальный курс", - сказал представитель Мосгоризбиркома.

По данным на 13 июня, документы на выдвижение кандидатами в мэры Москвы подали 11 человек, в том числе семь самовыдвиженцев. Процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии "Зеленые"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров.

Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.