Главные новости
ЭкономикаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаВ миреСМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в ЕвропеСпортСборные Португалии и Испании сыграли вничью
Москва

Коммунист и эсэр попросили независимых муниципальных депутатов Москвы отдать им лишние подписи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Выдвинутый от партии КПРФ кандидатом в мэры Москвы Вадим Кумин, а также кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов обратились к независимым муниципальным депутатам с просьбой предоставить им подписи, необходимые для регистрации.

Текст совместного обращения Кумина и Свиридова, адресованного главам и депутатам 16 муниципальных образований, где представлены независимые депутаты, имеется в распоряжении "Интерфакса".

Для регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы им требуется собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.

"В ряде муниципальных образований благодаря победе над "Единой Россией" независимые депутаты доминируют. В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", - говорится в обращении.

Коммунист и эсэр отмечают, что есть три кандидата несистемной оппозиции, "имеющие определенную поддержку москвичей" - представитель "Яблока", Дмитрий Гудков и Илья Яшин.

"Для прохождения муниципального фильтра им потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными. Таким образом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов", - говорится в письме.

В связи с этим Кумин и Свиридов предложили депутатам 16 муниципальных округов предоставить подписи в свою поддержку, пообещав со своей стороны подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России" другим независимым кандидатам.

"Обойти жесткие рамки федерального законодательства и обеспечить реальную конкуренцию на выборах мэра Москвы можно только, объединив усилия и возможности", - подчеркивают кандидаты от КПРФ и "Справедливой России", предложившие также провести встречу с независимыми депутатами.

Письмо направлено главам и депутатам муниципальных округов Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования. В настоящее время известно о 16 выдвинутых кандидатов в мэры Москвы, среди которых действующий мэр Сергей Собянин, объявивший о самовыдвижении, пять партийных кандидатов и еще 10 самовыдвиженцев.

Процедура выдвижения кандидатов завершится 2 июля, документы на регистрацию, среди которых подписи муниципальных депутатов, Мосгоризбирком закончит в 18:00 3 июля.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Вадим Кумин, Илья Свиридов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Вестибюли четырех станций московского метро закрылись до понедельникаВестибюли четырех станций московского метро закрылись до понедельника
Наземный участок "голубой" ветки московского метро также закрывается в субботу и воскресеньеПодробнее
 IKEA разработает формат большого магазина для размещения в черте МосквыIKEA разработает формат большого магазина для размещения в черте Москвы
Сейчас у шведской компании есть три магазина с внешней стороны МКАД и один компактный на северо-западе столицыПодробнее
 Московским врачам выдадут планшеты с электронными картами больныхМосковским врачам выдадут планшеты с электронными картами больных
Электронные устройства сократят время на регистрацию вызова и передачу информации врачамПодробнее
 30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели
Пока же лето в столице остается на 2,5 градуса холоднее климатической нормыПодробнее
Глава Серпуховского района Подмосковья задержанГлава Серпуховского района Подмосковья задержан
Ранее у Александра Шестуна, заявлявшего о конфликте с губернатором Подмосковья, прошел обыскПодробнее
 Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня
В Центре организации дорожного движения призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилейПодробнее
 В Москве из всех трамваев уберут турникетыВ Москве из всех трамваев уберут турникеты
Как сообщил Сергей Собянин, без них московские трамваи заработают с 16 июляПодробнее
 Акция оппозиции и правозащитников началась в МосквеАкция оппозиции и правозащитников началась в Москве
Основные тезисы акции - прекращение "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти и дел за "репосты" в соцсетяхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото
15 июня
Празднование Ураза-байрама в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаВ миреСМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в ЕвропеСпортСборные Португалии и Испании сыграли вничьюВ РоссииТрехсторонняя комиссия обсудит пенсионную реформуМоскваВестибюли четырех станций московского метро закрылись до понедельникаВ РоссииПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

Правительство внесло в Думу законопроект о повышении НДС до 20%

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста

Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаВице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в год Подробнее

Ушел из жизни дирижер и пианист Геннадий Рождественский

Далай-лама назвал излишнюю эмоциональность Трампа помехой в улучшении обстановки в мире

Торговое сальдо Украины с РФ ухудшилось за год вдвое

СМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в Европе

СМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в ЕвропеПо данным источников The Washington Post, ранее советники Трампа игнорировали его пожелания встретиться с Путиным Подробнее

Коммунист и эсэр попросили независимых муниципальных депутатов Москвы отдать им лишние подписи

Адвокат Трампа выступил против помилования президентом фигурантов "российского дела"

Адвокат Трампа выступил против помилования президентом фигурантов "российского дела"В последнее время в США часто звучат предположения о том, что Трамп может помиловать осужденных по этому делу Подробнее

В Москве началось прощание со Станиславом Говорухиным

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CФранция Франция– : –13:00Австралия Австралия13:00DАргентина Аргентина– : –16:00Исландия Исландия16:00CПеру Перу– : –19:00Дания Дания19:00DХорватия Хорватия– : –22:00Нигерия Нигерия22:00