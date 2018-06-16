Коммунист и эсэр попросили независимых муниципальных депутатов Москвы отдать им лишние подписи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Выдвинутый от партии КПРФ кандидатом в мэры Москвы Вадим Кумин, а также кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов обратились к независимым муниципальным депутатам с просьбой предоставить им подписи, необходимые для регистрации.

Текст совместного обращения Кумина и Свиридова, адресованного главам и депутатам 16 муниципальных образований, где представлены независимые депутаты, имеется в распоряжении "Интерфакса".

Для регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы им требуется собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.

"В ряде муниципальных образований благодаря победе над "Единой Россией" независимые депутаты доминируют. В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", - говорится в обращении.

Коммунист и эсэр отмечают, что есть три кандидата несистемной оппозиции, "имеющие определенную поддержку москвичей" - представитель "Яблока", Дмитрий Гудков и Илья Яшин.

"Для прохождения муниципального фильтра им потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными. Таким образом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов", - говорится в письме.

В связи с этим Кумин и Свиридов предложили депутатам 16 муниципальных округов предоставить подписи в свою поддержку, пообещав со своей стороны подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России" другим независимым кандидатам.

"Обойти жесткие рамки федерального законодательства и обеспечить реальную конкуренцию на выборах мэра Москвы можно только, объединив усилия и возможности", - подчеркивают кандидаты от КПРФ и "Справедливой России", предложившие также провести встречу с независимыми депутатами.

Письмо направлено главам и депутатам муниципальных округов Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования. В настоящее время известно о 16 выдвинутых кандидатов в мэры Москвы, среди которых действующий мэр Сергей Собянин, объявивший о самовыдвижении, пять партийных кандидатов и еще 10 самовыдвиженцев.

Процедура выдвижения кандидатов завершится 2 июля, документы на регистрацию, среди которых подписи муниципальных депутатов, Мосгоризбирком закончит в 18:00 3 июля.