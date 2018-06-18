Совет муниципальных образований столицы поддержал идею Венедиктова о муниципальном фильтре

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет муниципальных образований Москвы поддержал идею главы комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра.

"Совет муниципальных образований готов предоставить свою площадку для того, чтобы все кандидаты, подавшие документы в Мосгоризбирком на выдвижение, смогли представить свои программы и в тесном диалоге с муниципальными депутатами обсудить ключевые вопросы, касающиеся городской жизни", - заявили "Интерфаксу" в совете муниципальных образований в понедельник.

По словам собеседника агентства, на такое мероприятие планируется пригласить нотариусов, и все присутствующие депутаты прямо там смогли бы поставить свою подпись в поддержку того или иного кандидата на должность мэра.

Для регистрации каждому кандидату на должность столичного мэра необходимо предоставить в свою поддержку подписи не менее 110 депутатов 110 муниципальных образований.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября.