Штаб кандидата в мэры Москвы от КПРФ возглавят Прилепин, Шевченко и внук Зюганова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Во главе предвыборного штаба кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина встанут депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (приходится внуком лидеру КПРФ Геннадию Зюганову), журналист Максим Шевченко и писатель Захар Прилепин.

"Все удачно, двигаемся вперед, шансы есть. Мы создадим более широкую коалицию поддержки патриотических и левых сил", - сказал Кумин журналистам после подачи документом.

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Кумин ранее в субботу подал документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра Москвы, став девятым кандидатом, подавшим документы.

Также свои кандидатуры выдвинули действующий мэр Москвы Сергей Собянин, летчик-космонавт Сергей Ревин (Российская экологическая партия "Зеленые"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.