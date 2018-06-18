Топилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрасте

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Минтруда Максим Топилин признал, что по мере повышения пенсионного возраста риски, связанные с трудоустройством людей, находящихся на пороге пенсии, будут возрастать.

"Такая проблема может возникнуть. Сейчас ее нет, но, безусловно, она будет возникать в связи с тем, что будет повышаться пенсионный возраст", - сказал Топилин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), добавив, что "таких рисков станет побольше, чем сейчас". "Они будут нарастать, безусловно", - отметил министр.

По словам Топилина, в данной ситуации "мы должны быть готовы, но сейчас этого, на самом деле, не происходит".

Глава Минтруда отметил, что, "безусловно, над этой темой нужно подумать: каким образом предоставить возможность людям, если они вдруг оказались в ситуации, когда работодателей по каким-то причинам они не устраивают".

Он указал, что данная категория граждан должна иметь возможность пройти программу переобучения, чтобы "они могли получить какие-то новые знания".

Топилин напомнил, что соответствующие нормы уже есть в трудовом законодательстве РФ.

"Субъекты (Федерации) могут финансировать программы повышения квалификации лиц предпенсионного возраста, другое дело, что у них не всегда достаточно для этого ресурсов, и не всегда это является приоритетом", - отметил министр, пообещав, что "сейчас такие приоритеты по линии Федеральной службы по труду и занятости и по линии региональных властей будут выстраиваться".

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен правительством 14 июня, 16 июня его внесли в Госдуму.