Москва

Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала года

В течение дня температура может приблизиться к абсолютному рекорду

Пятница стала самым жарким днем в Москве с начала года
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 13:00 в пятницу температура воздуха поднялась до 28,6 градуса, что стало максимумом с начала 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

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"Прежний максимум года зафиксирован 19 июня, когда воздух прогрелся до 28,1 градуса. Воздух в городе продолжает прогреваться, и в течение дня температура может достичь 31 градуса", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что абсолютный максимум 22 июня за всю историю метеонаблюдений установлен в 1917 году - 31,8 градуса.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня пятницы на западе Московской области пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночь на субботу воздух в Москве не остынет ниже 18-градусной отметки, а днем раскалится уже до 30-32 градусов. 23 июня вновь прогремят грозы, местами пройдут кратковременные дожди. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

В воскресенье днем температура поднимется только до 25-27, также возможны кратковременные грозовые дожди, а порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

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Теги: Москва
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