Таксист, сбивший в Москве в начале ЧМ несколько человек, начал возмещать ущерб пострадавшим

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Таксист из Киргизии Чынгыз Анарбек уулу, сбивший 16 июня на тротуаре в центре Москвы несколько пешеходов, в том числе двух гражданок Мексики, частично возместил ущерб пострадавшим, сообщил журналистам его адвокат Павел Березин.

"В настоящее время мой подзащитный уже частично возместил ущерб, в том числе и материальный, пострадавшим. Сегодня в суд должен прибыть представитель посольства Киргизии, который должен подтвердить гарантии того, что также ущерб будет возмещаться за счёт правительства Киргизии", - сказал адвокат в понедельник. Он добавил, что пострадавшим будет предложено пройти реабилитацию в санатории президента Киргизии.

В понедельник Мосгорсуд рассматривает апелляцию защиты на арест таксиста. Защита обвиняемого ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Таганский суд Москвы 18 июня арестовал на два месяца Анарбека уулу, сбившего пешеходов на тротуаре на Ильинке. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Как сообщалось, 16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе две мексиканки. Водитель автомобиля, гражданин Киргизии, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования мужчину планировалось направить на психолого-психиатрическую экспертизу.