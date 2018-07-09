Мосгорсуд отказался отпустить из-под ареста таксиста, сбившего пешеходов в центре столицы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест таксиста из Киргизии, сбившего 16 июня на тротуаре в центре Москвы нескольких пешеходов, в том числе двух гражданок Мексики.

"Постановление Таганского суда Москвы от 18 июня, которым в отношении Чынгыза Анарбека уулу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, обвиняемый останется под арестом до 16 августа.

Защита просила суд апелляционной инстанции смягчить меру пресечения Анарбеку - в частности, на домашний арест, который готово обеспечить посольство Киргизии, зарегистрировав таксиста в своем гостевом доме.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).

Как сообщалось, 16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе две мексиканки. Водитель автомобиля - гражданин Киргизии пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем около 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

В суде, где рассматривался вопрос о его аресте, Анарбек заявил, что полностью раскаивается в содеянном и просит прощения у потерпевших. По словам адвоката таксиста, его подзащитный уже частично возместил ущерб пострадавшим, в том числе и материальный.