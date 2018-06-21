Адвокат обжаловал арест таксиста, сбившего людей в центре Москвы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Защита обжаловала арест таксиста из Киргизии Чынгыза Анарбека уулу, сбившего пешеходов на тротуаре недалеко от московского Кремля, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат Павел Березин.

"Жалобу на решение Таганского суда Москвы я подал. В ней прошу отменить решение суда первой инстанции и избрать моему подзащитному любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - сказал адвокат.

По его словам, если Анарбеку уулу будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, то он будет ее отбывать в Москве в здании гостевого дома Киргизии на Ордынке.

Таганский суд 18 июня арестовал на два месяца таксиста, сбившего пешеходов на тротуаре на Ильинке. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровь (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Таксиста планируется направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщалось, 16 июня в результате наезда такси на пешеходов на улице Ильинка пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля - гражданин Киргизии - пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

В столичном департаменте здравоохранения в понедельник сообщили "Интерфаксу", что трое пострадавших в ДТП, которые остаются в больницах, скоро будут выписаны Там отметили, что все трое - граждане РФ, их состояние удовлетворительное.