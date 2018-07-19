Митрохин, Удальцов и Сурайкин пришли к Госдуме с пикетами против пенсионной реформы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Депутаты от КПРФ, представители движения "Левый фронт", "Коммунисты России" и партии "Яблоко" проводят в Москве одиночные пикеты против повышения возраста выхода на пенсию у здания Госдумы, где в четверг будет рассматриваться в первом чтении законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на Охотном ряду у стен здания Государственной Думы с одиночными пикетами против повышения пенсионного возраста выступают несколько депутатов фракции КПРФ, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, представитель "Яблока" Сергей Митрохин, координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

Все они принесли с собой плакаты с надписями, критикующими повышение пенсионного возраста. Стоящих в одиночных пикетах время от времени сменяют их сторонники.

Удальцов сообщил "Интерфаксу", что, по его оценкам, у здания Госдумы на данный момент собралось около 200 человек. Он отметил, что и сам стоит с одиночным пикетом против пенсионной реформы, сотрудники полиции дежурят возле здания и предупредили его о недопустимости правонарушений, однако задержаний пока не было. "Мимо идущим депутатам мы четко высказываем свою позицию, что голосовать за данный закон - это просто предавать свой народ, идти против своих граждан. Думаю, нас услышат", - добавил Удальцов.

У здания Госдумы также собрались несколько сторонников повышения пенсионного возраста. Они вступают в дискуссии с противниками этой инициативы.

Обе стороны тротуара Охотного ряда отделены полицейскими ограждениями, на месте проведения акции присутствует несколько сотрудников полиции, внешних признаков усиления мер безопасности у здания Госдумы нет.

Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе по повышению пенсионного возраста. Докладчиком от правительства РФ выступит министр труда и социальной защиты Максим Топилин.