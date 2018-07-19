Дума в I чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе по повышению пенсионного возраста. Докладчиком от правительства РФ выступит министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе России, внесен в Госдуму 16 июня.

Реализация предлагаемых в нем мер позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также - для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также подробно излагаются доводы правительства в поддержку повышения планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Замечания комитета

Комитет по труду в целом рекомендовал данный проект закона к принятию в первом чтении, но в своем заключении указал на ряд правовых пробелов, противоречий и коллизионных норм.

В частности, "у комитета возникает вопрос относительно объективности предложенных границ пенсионного возраста", отмечается в заключении.

Комитет в связи с этим считает необходимым провести дополнительные исследования и представить научное обоснование реального возраста утраты трудоспособности большинством работников.

Кроме того, в заключении указывается, что "в материалах к законопроекту отсутствует прогноз его влияния на состояние рынка труда в РФ, хотя вместе с тем, очевидно, что реализация положений законопроекта окажет на него прямое воздействие".

Комитет отмечает, что "без принятия дополнительных мер при реализации предложенных норм велика вероятность снижения уровня жизни граждан предпенсионного возраста, прежде всего из-за возможного уменьшения их доходов".

"Кроме того, необходимо иметь в виду, что с правом на назначение пенсии связан целый ряд дополнительных материальных прав в налоговой, жилищной, социальной сфере, которые в случае повышения возраста выхода на пенсию также будут предоставляться гражданам в более поздние сроки", - говорится в документе.

В целях минимизации негативных последствий реализации законопроекта комитет считает необходимым принять ряд мер, в частности, "разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы".

В заключение комитета также вошло замечание о сравнительной жесткости предлагаемого правительством варианта повышения пенсионного возраста.

"Законопроектом не предусматривается каких-либо смягчающих условий введения нового правового регулирования, например, установления гибких границ пенсионного обеспечения путем предоставления гражданам права на более ранний выход на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера", - указывается в документе.

Законопроект

Авторы пояснительной записки к законопроекту подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).

Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства", "изменением статуса женщины в обществе" и задачей повысить пенсии женщинам.

Согласно вносимым в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года "О страховых пенсиях" изменениям предлагается с 1 января 2019 года поэтапно, с шагом в один год, повысить нормативный пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет (с переходным периодом на 5 лет и на 8 лет соответственно).

Следовательно, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выйти на страховую пенсию по старости в 2020-м году - в возрасте соответственно 61 года и 56 лет, мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения в 2022-м году - в возрасте соответственно 62 лет и 57 лет и т.д. Таким образом, в 2019, 2021, 2023, 2025 и 2027 годах назначение органами Пенсионного фонда Российской Федерации страховых пенсий по старости в связи с достижением общеустановленного пенсионного возраста производиться не будет, а в 2029, 2031 и 2033 годах указанный вид пенсии будет назначаться только мужчинам.

Также пенсионный возраст предлагается увеличить с учетом переходного периода для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно.

Во-первых, для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, предусматривается повышение льготного пенсионного возраста с 55 до 60 и с 50 до 58 лет (соответственно мужчины и женщины).

Во-вторых, предлагается отложить срок назначения страховой пенсии по старости педагогическим, медицинским и творческим работникам. Для данных категорий лиц требования к специальному стажу будут сохранены, однако срок назначения пенсии предполагается исчислять с учетом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста, увеличивая его поэтапно по одному году в год на 8 лет как для мужчин, так и для женщин с переходным периодом с 2019 по 2026 годы.

Что касается граждан, которые выработают необходимый стаж на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (список № 1, список № 2 и др.), то для них институт досрочных пенсий сохраняется без каких-либо изменений.

Вместе с тем, сохранение условий назначения пенсии не будет распространяться на лиц, проработавших на указанных работах неполный срок (не менее половины установленного срока). Страховая пенсия указанным гражданам, как и ранее, будет назначаться с уменьшением нормативного пенсионного возраста, однако применяться при этом будет нормативный возраст, действующий с учетом переходных положений на момент приобретения права на досрочную пенсию, т.е. фактический возраст выхода на страховую пенсию указанных лиц увеличится.

Одновременно законопроектом синхронизируется с полугода до года темп повышения пенсионного возраста лицам, в отношении которых требования к возрасту при назначении страховой пенсии по старости уже были увеличены с 1 января 2017 года (лица, замещающие государственные должности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, федеральные гражданские служащие и др.).

Возраст, с которого назначается социальная пенсия по старости лицам, не приобретшим права на назначение страховой пенсии, предлагается поэтапно, с шагом в один год, повысить до 70/68 лет (для мужчин и женщин соответственно). Повышение пенсионного возраста до 60/58 лет также коснется граждан из числа малочисленных народов Севера, которым одновременно с этим больше не будет предоставлено право на получение установленной пенсии в период выполнения работы, т.е. по аналогии с обычной социальной пенсией по старости.

Увеличение пенсионного возраста не затронет граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф. Указанным гражданам пенсия, как и ранее, будет назначаться с уменьшением нормативного пенсионного возраста, зафиксированного по состоянию на 31 декабря 2018 года. Например, гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, пенсия по старости будет назначаться с уменьшением возраста от 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин на 1 год за каждые 4 года проживания или работы на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, но не более чем на 3 года в общей сложности.

В то же время, лицам, работающим в районах Крайнего Севера и уже приобретшим на 1 января 2019 года весь необходимый специальный и общий страховой стаж, но не достигшим на указанную дату возраста 55/50 лет для мужчин и женщин соответственно, возраст выхода на досрочную страховую пенсию будет увеличен.

Все четыре фракции Госдумы определили свою позицию в связи с предстоящим 19 июля голосованием в первом чтении по законопроекту, которым вносятся изменения в пенсионное законодательство.

Президиум фракции "Единая Россия" принял решение о консолидированном голосовании за принятие законопроекта. Это было сделано согласно ранее принятому решению президиума Генсовета партии.

Между тем, по данным агентства, не все входящие во фракцию депутаты - речь, прежде всего, о беспартийных одномандатниках - готовы подчиниться этой установке, что некоторые из них и подтвердили "Интерфаксу". Те, кто не готов отдать свой голос "за" повышение пенсионного возраста, могут не участвовать в голосовании, воздержаться или нажать на кнопку "против".

Представители оппозиционных фракций Госдумы - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" заявляют о готовности проголосовать против принятия правительственного законопроекта.