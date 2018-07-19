Глава Минтруда РФ объяснил, почему пенсионный возраст не подняли раньше

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, почему нельзя было поднимать пенсионный возраст в 1990-е годы и какие задачи стояли перед пенсионной системой в "нулевые".

"В 90-е годы это решение не могло быть принято, наверное, потому, что резко снижались доходы, росла смертность, резко упала рождаемость, все показатели снижались, это были серьезные изменения. Наверное, на этом фоне принимать решение о повышении (пенсионного) возраста было практически невозможно", - сказал Топилин на заседании Государственной Думы в четверг, представляя законопроект об изменениях в параметры пенсионной системы.

Министр добавил, что в 2000-е годы основной задачей было достичь "нормального уровня пенсионного обеспечения" - "чтобы подтянуть до приемлемого уровня" пенсии в стране.

В кризис 2008 года, пояснил глава Минтруда, "в отличие от западных стран мы принимали решение о валоризации, мы вытягивали размер пенсий".

"Сейчас мы имеем серьезные успехи: мы зафиксировали уровень пенсионного обеспечения, но он нас не устраивает, мы должны идти вперед", - сказал руководитель ведомства.

Госдума в четверг рассматривает в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе по повышению пенсионного возраста.