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Москва

На систему видеонаблюдения в Третьяковке выделили 29 млн рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделило почти 30 млн рублей из резервного фонда на установку современной системы видеонаблюдения в трёх зданиях Третьяковской галереи, в которой в конце мая было совершено нападение на картину Репина.

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"Выделить министерству культуры из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 28 997 тысяч рублей в целях закупки и установки современной системы охранного телевидения в зданиях федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Всероссийское бюджетное объединение "Государственная Третьяковская галерея",- говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Документ размещен на сайте правовой информации.

В распоряжении указано, что выделение данных средств позволит дооснастить необходимым оборудованием три здания и фойе Третьяковки.

В конце мая 37-летний уроженец Узбекистана Игорь Подпорин в здании галереи в Лаврушинском переулке металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

Позже в галерее усилили меры безопасности. В Третьяковке также отметили, что после реставрации картина вернется в галерею, где будет экспонироваться только в антивандальной капсуле.

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Теги: Третьяковская галерея

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