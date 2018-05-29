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Культура

Повредивший картину Репина вандал арестован

Суд посчитал, что он может скрыться от следствия

Повредивший картину Репина вандал арестован
Обвиняемый по статье о повреждении культурных ценностей Игорь Подпорин в Замоскворецком суде
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы во вторник санкционировал арест Игоря Подпорина, повредившего 25 мая картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Подпорина меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Алексей Кавешников.

Таким образом, суд согласился с позицией следствия о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания задержанному исключительной меры пресечения.

"Принимая во внимание, что находясь на свободе, Подпорин под тяжестью предъявленного обвинения может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также скрыться от следствия", - сказал судья, уточнив, что суд не оценивал степень виновности задержанного.

Суд также учел, что Подпорин обвиняется в совершении тяжкого преступления, совершенного общественно-опасным способом.

После заседания адвокат обвиняемого сообщил "Интерфаксу", что не согласен с решением суда и обжалует его в Мосгорсуд в течении трех ближайших суток.

Подпорин был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".

Согласно видео, которое опубликовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.

Во вторник в суде он опроверг это, заявив, что дал показания под давлением, и попросил не верить тому, что о нем пишут и показывают.

Во вторник в суде стало известно, что уголовное дело изъято из отдела дознания и передано в следственный отдел ОВД "Якиманка" для проведения дальнейшего предварительного следствия.

Также следователь заявил об ужесточении обвинения Подпорину с части 1 на часть 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ).

Новое обвинение предусматривает наказание в виде как штрафа в сумме до 5 млн рублей, так и до 6 лет заключения.

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Согласно материалам дела, представленным дознанием в суд, ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

6 фотографий
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный и сын его Иван&quot;, поврежденной 37-летним жителем ВоронежаВо время брифинга сотрудников Третьяковской галереи, посвященного повреждению картиныПервичные оперативно-следственные мероприятия по спасению полотна Картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музеяСледственные мероприятия на месте происшествияМесто в зале в Государственной Третьяковской галереи, где висела картина Ильи Репина
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный и сын его Иван&quot;, поврежденной 37-летним жителем Воронежа
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Теги: Москва, Иван Репин, Иван Грозный, Третьяковская галерея
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