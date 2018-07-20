Либертарианская партия проведет митинг против повышения пенсионного возраста 29 июля в Москве

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Согласованный с властями Москвы митинг против повышения пенсионного возраста состоится на проспекте Академика Сахарова 29 июля.

"Информирую вас о согласовании проведения 29 июля с 14:00 до 16:00 (сбор участников с 13:00 до 14:00) на проспекте Академика Сахарова с установкой трибуны напротив д.9 митинга", - говорится в письме первого замруководителя департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника на имя организаторов, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Заявленная цель мероприятия - "демонстрация требований граждан прекратить текущий социально-экономический курс политической номенклатуры, включающий в себя повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, подъем цен на бензин и дизельное топливо, неизбежный рост стоимости услуг связи из-за вступления в силу "пакета Яровой", расширение таможенных сборов на покупки в интернет-магазинов".

Организатором митинга является Либертарианская партия России, максимальное количество участников акции - до 10 тысяч человек.