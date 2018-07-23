Москва

Мосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры

Ранее экс-глава строительной компании СУ-155 представил недостаточно действительных подписей муниципальных депутатов

Мосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры
Экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома регистрировать экс-главу строительной компании СУ-155 Михаила Балакина в качестве кандидата на должность мэра столицы.

"Судья Московского городского суда постановила: исковое заявление Балакина удовлетворить, признать незаконным и отменить решение Моосгоризбиркома номер 65/5 от 12 июля 2018 года "об отказе в регистрации кандидата на должность Мэра Москвы Балакина", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-служебные Мосгорсуда в понедельник.

Согласно постановлению суда, Мосгоризбирком обязан в течение пяти дней со дня вступления решения в законную силу зарегистрировать Балакина кандидатом на должность мэра, уточнили в пресс-службе. "Решение может быть обжаловано в Верховный суд РФ через Московский городской суд в течение пяти дней со дня принятия судом указанного решения", - добавили в суде.

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Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы 12 июля. Согласно решению комиссии, "Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110, однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными - таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей".

В свою очередь Балакин и его юристы оспорили решение комиссии в Мосгорсуд. По итогам первого заседания кандидат сообщил "Интерфаксу", что "муниципальные депутаты (в суде - ИФ) подтвердили, что они действительно подписывали эти документы в установленном законом порядке, никто их никакими путями к этому не принуждал, они сделали это осознанно". По его словам, депутаты в качестве обоснования своей попытки отозвать подписи назвали "семейные причины", "у одной - семейная драма: политические разногласия с мужем".

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Теги: Михаил Балакин, Мосгорсуд, Мосгоризбирком

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