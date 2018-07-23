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Москва

Московский избирком обжалует решение суда о регистрации Балакина кандидатом в мэры

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком (МГИК) обжалует в Верховном суде решение Московского городского суда, обязывающее комиссию зарегистрировать экс-владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы, выдвинутым партией "Союз горожан".

Как сообщил "Интерфаксу" председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, в понедельник Мосгорсуд отменил решение МГИК об отказе в регистрации Балакина кандидатом на должность мэра и обязал зарегистрировать его в течение пяти дней.

"Будем обжаловать это решение в Верховном суде, будем подавать кассацию", - подчеркнул Горбунов.

Он напомнил, что Балакин представил в комиссию подписи 112 муниципальных депутатов при необходимых 110 для регистрации. Однако трое депутатов написали заявление с просьбой признать их подписи недействительными.

"Эти подписи были признаны недействительными на основании пункта 18 статьи 34 Избирательного кодекса Москвы", - напомнил председатель Мосгоризбиркома.

В соответствии с этим пунктом запрещается "принуждать депутатов представительных органов местного самоуправления (...) ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме".

Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы 12 июля.

В свою очередь Балакин и его юристы оспорили решение комиссии в Мосгорсуд. По итогам первого заседания кандидат сообщил "Интерфаксу", что "муниципальные депутаты (в суде - ИФ) подтвердили, что они действительно подписывали эти документы в установленном законом порядке, никто их никакими путями к этому не принуждал, они сделали это осознанно". По его словам, депутаты в качестве обоснования своей попытки отозвать подписи назвали "семейные причины", "у одной - семейная драма: политические разногласия с мужем".

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Теги: Михаил Балакин, Мосгорсуд, Мосгоризбирком

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