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Москва

Адвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина

Защита фигуранта на суде просила учесть, что он не собирается скрываться

Адвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы во вторник отправил под арест адвоката Игоря Третьякова - фигуранта дела о хищениях средств госкорпорации "Роскосмос" в НПО имени Лавочкина, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Третьякова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 сентября", - огласил решение судья Антон Мартыненко.

Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, юрист может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и иным образом помешать расследованию. Из оглашенных судьей материалов, предоставленных следствием, следует, что "причастность Третьякова к инкриминируемому преступлению подтверждается протоколами допросов и выемок, материалами оперативно-розыскной деятельности, материалами Службы экономической безопасности ФСБ России и иными собранными по делу доказательствами".

Позиция защиты

В свою очередь, защита Третьякова и сам обвиняемый просили суд не избирать ему "крайнюю меру" и отправить его под домашний арест, либо отпустить под подписку о невыезде. Адвокаты обратили внимание суда на то, что юрист не собирался и не собирается никуда скрываться, а когда находился в отпуске до задержания, публично озвучил через СМИ точную дату и время своего возвращения в Москву.

Говоря о существе уголовного дела, защитник Станислав Шостак отметил, что речь идет о трех договорах, заключенных НПО Лавочкина с коллегий "Третьяков и партнеры". Причем, по его словам, по первому из них Третьяков давал объяснения в рамках доследственной проверки. "По первому договору был взят "гонорар успеха" в 18 млн рублей. Впоследствии решение суда было отменно кассационной инстанцией, однако вчера состоялось заседание арбитражного суда, в котором принимали участие, в том числе, юристы "Третьяков и партнеры", и суд взыскал в пользу корпорации "Роскосмос" (с НПО им. Лавочкина - ИФ) общий ущерб в 21 млн рублей - это из заявленного в 235 млн рублей", - пояснил Шостак.

Он подчеркнул, что по еще двум контрактам, которые НПО Лавочкина заключало с бюро "Третьяков и партнеры", с Третьякова объяснений ранее не брали.

Дело о мошенничестве в НПО им. Лавочкина

Третьякову, а также главе НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому и руководителю дирекции объединения Екатерине Аверьяновой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО".

Лемешевский и Аверьянова на минувшей неделе с санкции Бабушкинского суда были отправлены под арест на два месяца.

Третьякова задержали в воскресенье в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Иркутска, где он был в отпуске и участвовал в соревнованиях по аквабайку.

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Теги: Игорь Третьяков, НПО им. Лавочкина

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