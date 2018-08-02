В ОНФ рассказали о голодовке в СИЗО главы Серпуховского района Шестуна

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун держит голодовку в СИЗО "Лефортово" четвертый день. Об этом сообщает в четверг сотрудник Общественно-наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

"Александр Шестун голодает четвертый день, пьет воду и зеленый чай", - написал правозащитник в своём блоге.

По его словам, причины голодовки следующие: сложности в доступе адвокатов к нему (за все время пребывания в СИЗО Лефортово адвокаты смогли пройти к нему только один раз, в понедельник 30 июля), незаверение доверенности на имя жены для подачи документов в избирательную комиссию, избранная мера пресечения.

Басманный суд Москвы 14 июня арестовал Шестуна до середины августа по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Со своей стороны, сам Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

В середине сентября Шестун заявил о намерении принять участие в выборах на пост главы Серпуховского района, который пройдут 9 сентября 2018 года.

Как сообщала жена Шестуна, еще 26 июня он написал на имя начальника СИЗО пять ходатайств об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах, в удовлетворении которых, однако, было отказано "под предлогом необходимости получения разрешения у следователя".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру в связи с ситуацией вокруг находящегося в СИЗО главы Серпуховского района, поскольку любой человек, не признанный на основании вступившего в силу приговора виновным в совершении преступления, считается невиновным и обладает всеми конституционными правами, в том числе правом быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также заявляла, что направила в Генпрокуратуру письмо из-за ситуации с Шестуном.

В четверг, 26 июля, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Аникеев сообщил, что накануне к Шестуну вновь не допустили нотариуса.

В результате, территориальная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в главы Серпуховского района его супругу Юлию Шестун.