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Арестованный Александр Шестун решил бороться за пост главы Серпуховского района

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Находящийся под арестом глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун будет баллотироваться на пост руководителя района, сообщила его супруга Юлия Шестун.

"Сегодня мой муж должен написать доверенность по этому вопросу. Должны выбрать доверенное лицо, оповестить начальника СИЗО, в котором он содержится и, несмотря на то, что он, муж, находится под стражей процедура подачи документов (...) будет осуществлена", - сказала Шестун журналистам в среду.

В среду Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест Шестуна.

Басманный суд 14 июня арестовал Шестуна до 13 августа по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год обвиняемый незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе Московской области. В результате государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей, считает следствие.

Шестун отвергает обвинения, считает свое дело заказным.

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Теги: Александр Шестун, Московская область, Серпухов

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