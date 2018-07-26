К Шестуну снова не пустили нотариуса для заверения документов на участие в выборах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Нотариус вновь не смог пройти к арестованному главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, который должен был заверить доверенность, позволяющую его супруге подать документы в избирком для участия в выборах на пост главы района на новый срок.

"На входе в СИЗО Лефортово (25 июля) произошла та же история что и в понедельник. Нотариус, правда уже другой, не был допущен в СИЗО "Лефортово" к Александру Шестуну", - сообщает в своём блоге член Общественно-наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

По его словам, в 17:25 вышел подполковник внутренней службы и мотивировал отказ в допуске нотариуса статьей 18 федерального закона № 103 "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и пунктом 9.1 статьи 47 УПК.

"При этом он забыл про положение статьи 4 ФЗ № 67 от 12.06.2002 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Про поданный адвокатами Александра Шестуна пакет документов с заявлением о заверении доверенности начальном СИЗО нам тоже ничего сообщили", - написал Еникеев.

По словам члена ОНК, нотариуса к Шестуну не допускают уже во второй раз.

Басманный суд 14 июня арестовал Шестуна до 13 августа по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Со своей стороны Шестун отвергает обвинения, считая свое дело заказным.

Версия следствия

По версии следствия, в период с 2008 по 2014 гг. обвиняемый незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе Московской области. В результате государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей, считает следствие.

Шестун заявил, что намерен принять участие в выборах на пост главы Серпуховского района 9 сентября.

Между тем, как сообщила ранее его супруга Юлия Шестун, 26 июня Шестун написал на имя начальника СИЗО пять ходатайств об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах главы Серпуховского района. Однако в удовлетворении этих ходатайств ему было отказано "под предлогом необходимости получения разрешения у следователя".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру в связи с ситуацией вокруг находящегося в СИЗО главы Серпуховского района.

Она отметила, что на эту ситуацию отреагировала и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Уполномоченный подчеркнула, что любой человек, не признанный на основании приговора суда виновным в совершении преступления - причем приговор должен быть вступившим в силу - считается невиновным, и обладает всем комплексом прав и свобод, которые ему представлены Конституцией.