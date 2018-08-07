В Москве простились с погибшим в ЦАР режиссером Александром Расторгуевым

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Прощание с погибшим в Центральноафриканской Республике режиссером Александром Расторгуевым состоялось в ритуальном зале Троекуровского кладбища во вторник.

На гражданскую панихиду пришли десятки родственников, друзей и коллег режиссера, в том числе его соавторы по работе над фильмами Павел Костомаров и Алексей Пивоваров, сотрудники "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин и Анастасия Горшкова.

Друзья Расторгуева произнесли прощальные речи, после чего собравшиеся совместно исполнили романс "Не для меня", который, по словам близких, он любил петь в трудную минуту. На последнем куплете, который начинается со слов "А для меня - кусок свинца, он в тело белое вопьется", многие не смогли сдержать слез.

По словам коллеги и соавтора Расторгуева сценаристки Сусанны Баранжиевой, он был смелым человеком, который шел с камерой туда, куда многие бы не пошли и с оружием. Она рассказала, что за несколько дней до его гибели получила из ЦАР сообщение от Расторгуева о том, что "все пошло не так", но он не сдавался, как и всегда, "с первого дня и до последнего".

Баранжиева добавила, что причины и обстоятельства смерти режиссера остаются тайной. "Эту тайну мы постараемся узнать и поделиться ею, хотя бы приблизиться к ней, если не узнаем целиком", - сказала она.

Расторгуев будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Расторгуеву было 47 лет.

Режиссер родился 26 июня 1971 года в Ростове-на-Дону, учился на филфаке Ростовского государственного университета, в 1999 году окончил Государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.

Работал режиссёром ГТРК "Дон-ТР". За съёмку фильма "Чистый четверг" творческая группа фильма была уволена руководством компании. Работал в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал студию "Кино".

В соавторстве с документалистом Павлом Костомаровым снял в Ростове-на-Дону, где жил и работал, фильмы "Я тебя люблю" (2010) и "Я тебя не люблю" (2012), которые были представлены на нескольких зарубежных кинофестивалях (Франция, Нидерланды, в частности в Роттердаме).

Вместе с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и П.Костомаровым в 2012 году создал интернет-проект "Срок", посвященный лидерам протестного движения. В декабре 2012 года вместе с теми же и новыми соавторами запустил масштабный документальный проект "Реальность". В марте 2014 года подписал письмо "Мы с Вами!" КиноСоюза в поддержку Украины.

По оценке критиков, в своих творческих поисках близок к "новой драме", направлению работы Театра.doc, сотрудничал с документалистом Виталием Манским, много работал с киносценаристом С.Баранжиевой.

В 2000 году удостоен премии Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" за фильмы "Век мой", "Твой род". В 2001 году стал обладателем национальной премии "Лавровая ветвь" за фильм "Мамочки" (лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм, снятый на видео), а в 2002 году за него же получил гран-при открытого фестиваля документального кино "Россия" в Екатеринбурге. В 2005 году получил премию "Лавр" за лучший неигровой арт-фильм на кинопленке или видео за "Дикий, дикий пляж. Жар нежных". Тот же фильм в следующем году был удостоен первой негосударственной российской премии в области высших достижений литературы и искусства, учрежденной в 1991 году - "Триумф", премии "Белый слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России, а также специального приза жюри Международного кинофестиваля в Амстердаме. В 2008-м получил Специальный приз жюри "Артдокфеста" за фильм "Мальки и мамки". А в 2012-м с фильмом "Я тебя люблю" был номинирован на приз "Свободный дух" Варшавского международного кинофестиваля.

В 2014 году фильм "Срок. Начало большой истории" был номинирован на звание Лучшего документального фильма (длиннее 30 минут) на фестивале в Карловых Варах. Был креативным продюсером фильма "Мой друг Борис Немцов" режиссера Зоси Родкевич, снятого в 2016 году. Продюсировал еще нескольких работ, работал как оператор и монтажер.