Главные новости
В РоссииГолодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan IDМоскваЗвезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском бареВ миреШесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"
Москва Убийство российских журналистов в ЦАР

В Москве простились с погибшим в ЦАР режиссером Александром Расторгуевым

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Прощание с погибшим в Центральноафриканской Республике режиссером Александром Расторгуевым состоялось в ритуальном зале Троекуровского кладбища во вторник.

На гражданскую панихиду пришли десятки родственников, друзей и коллег режиссера, в том числе его соавторы по работе над фильмами Павел Костомаров и Алексей Пивоваров, сотрудники "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин и Анастасия Горшкова.

Друзья Расторгуева произнесли прощальные речи, после чего собравшиеся совместно исполнили романс "Не для меня", который, по словам близких, он любил петь в трудную минуту. На последнем куплете, который начинается со слов "А для меня - кусок свинца, он в тело белое вопьется", многие не смогли сдержать слез.

По словам коллеги и соавтора Расторгуева сценаристки Сусанны Баранжиевой, он был смелым человеком, который шел с камерой туда, куда многие бы не пошли и с оружием. Она рассказала, что за несколько дней до его гибели получила из ЦАР сообщение от Расторгуева о том, что "все пошло не так", но он не сдавался, как и всегда, "с первого дня и до последнего".

Баранжиева добавила, что причины и обстоятельства смерти режиссера остаются тайной. "Эту тайну мы постараемся узнать и поделиться ею, хотя бы приблизиться к ней, если не узнаем целиком", - сказала она.

Расторгуев будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Расторгуеву было 47 лет.

Режиссер родился 26 июня 1971 года в Ростове-на-Дону, учился на филфаке Ростовского государственного университета, в 1999 году окончил Государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.

Работал режиссёром ГТРК "Дон-ТР". За съёмку фильма "Чистый четверг" творческая группа фильма была уволена руководством компании. Работал в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал студию "Кино".

В соавторстве с документалистом Павлом Костомаровым снял в Ростове-на-Дону, где жил и работал, фильмы "Я тебя люблю" (2010) и "Я тебя не люблю" (2012), которые были представлены на нескольких зарубежных кинофестивалях (Франция, Нидерланды, в частности в Роттердаме).

В РоссииАлександра Расторгуева посмертно наградят премией "Лавровая ветвь" за вклад в кинолетописьЧитать подробнее

Вместе с ведущим НТВ Алексеем Пивоваровым и П.Костомаровым в 2012 году создал интернет-проект "Срок", посвященный лидерам протестного движения. В декабре 2012 года вместе с теми же и новыми соавторами запустил масштабный документальный проект "Реальность". В марте 2014 года подписал письмо "Мы с Вами!" КиноСоюза в поддержку Украины.

По оценке критиков, в своих творческих поисках близок к "новой драме", направлению работы Театра.doc, сотрудничал с документалистом Виталием Манским, много работал с киносценаристом С.Баранжиевой.

В 2000 году удостоен премии Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" за фильмы "Век мой", "Твой род". В 2001 году стал обладателем национальной премии "Лавровая ветвь" за фильм "Мамочки" (лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм, снятый на видео), а в 2002 году за него же получил гран-при открытого фестиваля документального кино "Россия" в Екатеринбурге. В 2005 году получил премию "Лавр" за лучший неигровой арт-фильм на кинопленке или видео за "Дикий, дикий пляж. Жар нежных". Тот же фильм в следующем году был удостоен первой негосударственной российской премии в области высших достижений литературы и искусства, учрежденной в 1991 году - "Триумф", премии "Белый слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России, а также специального приза жюри Международного кинофестиваля в Амстердаме. В 2008-м получил Специальный приз жюри "Артдокфеста" за фильм "Мальки и мамки". А в 2012-м с фильмом "Я тебя люблю" был номинирован на приз "Свободный дух" Варшавского международного кинофестиваля.

В 2014 году фильм "Срок. Начало большой истории" был номинирован на звание Лучшего документального фильма (длиннее 30 минут) на фестивале в Карловых Варах. Был креативным продюсером фильма "Мой друг Борис Немцов" режиссера Зоси Родкевич, снятого в 2016 году. Продюсировал еще нескольких работ, работал как оператор и монтажер.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Александр Расторгуев

Новости по теме

Москва
Звезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском бареЗвезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском баре
Актер получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе перепалки с одним из посетителей клубаПодробнее
 Набравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУНабравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУ
При поступлении на счету Руслана Салимгареева было в общей сложности 507 балловПодробнее
 Долгострой на площади у Павелецкого вокзала будет завершать группа ПИКДолгострой на площади у Павелецкого вокзала будет завершать группа ПИК
Основной владелец группы Сергей Гордеев выкупил у БТА банка один из скандальных девелоперских проектов МосквыПодробнее
 В Москве началась проверка в связи с жалобой преподавателя ВШЭ на полициюВ Москве началась проверка в связи с жалобой преподавателя ВШЭ на полицию
Ранее он сообщал в соцсетях, что подвергся издевательствам со стороны полицейских около Ярославского вокзалаПодробнее
Среди причин пожара в музее Тургенева назвали проблемы с техникой безопасностиСреди причин пожара в музее Тургенева назвали проблемы с техникой безопасности
По данным московских властей, дом-музей писателя на Остоженке готовили к открытию в ноябре после реставрацииПодробнее
 Суд в Москве отправил в СИЗО сестер ХачатурянСуд в Москве отправил в СИЗО сестер Хачатурян
Они обвиняются в убийстве отца, который, по утверждениям девушек, мучил ихПодробнее
 Адвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина
Защита фигуранта на суде просила учесть, что он не собирается скрыватьсяПодробнее
 Три болельщика ЦСКА арестованы по делу о гибели фаната в драке на Курском вокзалеТри болельщика ЦСКА арестованы по делу о гибели фаната в драке на Курском вокзале
Они будут содержаться под стражей до 27 сентябряПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 августа6 фото
06 августа
Фотохроника 6 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГолодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan IDМоскваЗвезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском бареВ миреШесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"В РоссииМедведев предупредил о потенциальном конфликте в случае принятия Грузии в НАТОЭкономикаШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗССпортУсманов подтвердил решение продать свою долю акций лондонского "Арсенала"

Минэкономразвития раскритиковало требования к оборудованию под "закон Яровой"

Жителя Кургана осудили на 2 года колонии-поселения за экстремизм в Telegram

МИД Азербайджана сообщил о задержании азербайджанцев в США за крупное мошенничество

Суд арестовал дом, машину и счета главы Серпуховского района Шестуна

В Киеве предложили прервать автобусное сообщение с Россией

Горсовет Нью-Йорка рассмотрит вопрос о заморозке выдачи лицензий водителям такси-приложений

Тверской губернатор пообещал восстановить обрушившийся год назад Речной вокзал

Пакистанских военных будут учить в вузах Минобороны РФ

Обыск в редакции БелаПАН длился около семи часов

Сбербанк подал иск о включении в реестр кредиторов "Юлмарта"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестМуравьиная кислота в космосе, "хоббиты" в Индонезии и сколько минут сна у нас отбирает широкополосный интернет Подробнее

ФСИН занялась проверкой сообщений о пытках в петербургских колониях

Аномальная жара в Испании привела к смерти девяти человек

Водителям грузовиков упростили оформление на паромную переправу в Крым

В МИД Белоруссии назвали задержание журналистов сугубо правовым вопросом

Суд в Ярославле отклонил четыре жалобы на арест сотрудников ФСИН по делу о пытках

ВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы

ВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормыВ авиакомпании считают, что неограниченный провоз в салоне перечисленных в правилах вещей вредит безопасности полетов Подробнее

Авария на водопроводе в Рязани оставила без холодной воды дома на 16 улицах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru