Погибшие в ЦАР журналисты удостоены премии "Редколлегия" за мужество и преданность профессии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, убитые в Центральноафриканской республике, посмертно стали победителями премии "Редколлегия" за мужество и преданность профессии.

"Поддержка расследовательской журналистики - один из главных приоритетов премии Редколлегия. Мы выражаем бесконечное признание их мужеству и преданности профессии. Денежный эквивалент премии за этот месяц будет передан семьям наших погибших коллег", - говорится в заявлении жюри премии, распространенном в понедельник.

По словам члена жюри, основателя проекта The Bell Елизаветы Осетинской, в этом месяце присуждение премии совпало с известием о трагической гибели троих российских журналистов в Центральноафриканской республике.

"Наши коллеги не успели сделать материал, ради которого поехали туда. Как мы знаем сегодня, они работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом. Поддержка расследовательской журналистики - один из главных приоритетов премии Редколлегия. Поэтому, наряду с материалом "Новой газеты", мы решили присудить премии этого месяца их незавершенному расследованию", - написала Осетинская на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что "эта премия - еще и возможность (пусть недостаточная и запоздалая) отметить в целом замечательную работу Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко: их особый вклад в российскую журналистику".

"Редколлегия" является независимой премией в области профессиональной журналистики, учрежденной благотворительной организацией Sreda Foundation Бориса Зимина для поддержки свободной профессиональной журналистики в России

Первые лауреаты "Редколлегии" были представлены в сентябре 2016 года.

В состав жюри "Редколлегии" входят: журналист и издатель Сергей Пархоменко, Елизавета Осетинская, журналист, политолог и историк Кирилл Рогов, журналист, критик, медиаменеджер, руководитель проекта "Полка" Юрий Сапрыкин, замглавного редактора газеты "Коммерсантъ" Дмитрий Бутрин, публицист и социолог Элла Панеях, журналист Эльмар Муртазалиев.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты Джемаль, Расторгуев и Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). К расследованию убийства российских журналистов присоединились и представители ООН.