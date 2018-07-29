Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Порядка 2,5 тыс. человек приняли участие в митинге против повышения пенсионного возраста в Москве, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимают участие порядка 2500 человек" - сообщили в пресс-службе.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на митинге собрались граждане с флагами и символикой Либертарианской партии России, партий "Яблоко" и "Демократический выбор", движения "Открытая Россия", анархистских и феминистских движений, а также сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Собравшиеся скандируют лозунги против повышения пенсионного возраста, за отставку правительства и сменяемость власти. На акции выступают представители профсоюзов, активисты, муниципальные депутаты. Навальный также присутствует на митинге.

Зампред Либертарианской партии России Кирилл Самодуров со ссылкой на представителей общественной наблюдательной организации "Белый счётчик" сообщил "Интерфаксу", что на акции присутствуют 5 тысяч человек.

Накануне на проспекте Сахарова также прошел согласованный митинг против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в нем участвовали шесть с половиной тысяч человек. В акции принимали участие представители КПРФ, "Левого фронта", объединения Народно-патриотического союза России, движения "Социалистическая альтернатива". Заявку на проведение акции подавали представители фракции КПРФ.

В середине июня этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект 19 июля.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста. Он отметил, что предлагались разные варианты.