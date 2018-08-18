Москва

Электробусы появятся в Москве 1 сентября

По данным московских властей, первые маршруты пойдут в районе ВДНХ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Первые маршруты нового вида городского общественного транспорта Москвы - электробусов - будут запущены 1 сентября, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов журналистам в субботу.

"Мы рассчитывали, что электробусы выйдут на маршруты 3 сентября, но сможем запустить раньше на пару дней - 1 сентября. Около 10 машин должны выйти на линии к этому времени", - сказал он.

Ликсутов уточнил, что первые маршруты пойдут в районе ВДНХ.

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Он напомнил, что первые 200 автобусов по госконтракту поставят группы ГАЗ и КАМАЗ, они же в течение 15 лет будут заниматься их обслуживанием, в том числе заниматься решением "детских болезней" на первом этапе эксплуатации.

"Это совершенно новая техника, которая по своим показателям опережает многие электробусы, которые ходят в других городах, - отметил Ликсутов. - В первую очередь, это за счет того, что мы посмотрели тот опыт и наработки, которые есть у них, и в нашем техническом задании заложили самые передовые решения для наших пассажиров с точки зрения качества и технических характеристик наших электробусов".

Заммэра добавил, что после начала эксплуатации производители электробусов готовы их дорабатывать, чтобы они были максимально комфортными и удобными.

Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным.

Летом прошлого года градоначальник пообещал, что через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе, город будет закупать исключительно электробусы.

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