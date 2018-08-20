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Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей

Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в Подмосковье

Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - С 25 июля по 19 августа системой "мобильный избиратель" на предстоящих 9 сентября выборах мэра Москвы воспользовались почти 60 тыс. человек сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

На заседании штаба в понедельник он уточнил, что в пределах Москвы не по месту постоянной регистрации намерены проголосовать 31,5 тыс. москвичей, ещё 28,3 тыс. - на дачных избирательных участках, что составляет около 0,4% от общего числа избирателей в Москве (чуть более 7,2 млн избирателей).

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"На мартовских выборах президента 242 тыс. москвичей воспользовались системой "мобильный избиратель" и прикрепились к другим участкам на территории города", - отметил Венедиктов.

Из тех, кто подал заявления на голосование на загородных участках, почти 20 тыс. намерены проголосовать на территории Подмосковья, 5,1 тыс. - в Калужской области, 2 тыс. - в Тульской, ещё 1,5 тыс. - во Владимирской области.

Среди тех, кто будет голосовать не по месту регистрации на территории Москвы, более 70% подали заявления через портал госуслуг, и 87% голосующих на загородных участках - через многофункциональные центры госуслуг и территориальные избирательные комиссии.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ходе заседания Общественного штаба сообщил, что заявления о прикреплении к избирательному участку не по месту регистрации на портале госуслуг и в избирательных комиссиях принимаются по 5 сентября, в центрах госуслуг - по 7 сентября.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября. Впервые на выборах мэра Москвы будет организовано голосование на 209 загородных избирательных участках.

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Теги: Москва, Алексей Венедиктов

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