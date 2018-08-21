ФСИН начнет принудительно кормить Сенцова, если будет угроза его жизни

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ФСИН начнет принудительно кормить проводящего голодовку осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, если его отказ от пищи будет угрожать его жизни, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"100 дней голодовки - это очень сложно, он (Сенцов), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно", - сказал Мельников.

Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

"Я не считаю, что голодовка - это эффективный способ отстаивания своих прав, это только вредит здоровью. Но нужно понимать, что Сенцов в данном случае идет на принцип", - сказал ответственный секретарь ОНК.