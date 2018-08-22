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Москва

В парке "Сокольники" согласовали еще один митинг против изменения пенсионного возраста

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Митинг против планируемых изменений пенсионного законодательства пройдет в "Сокольниках" 23 августа, сообщается в среду на официальном сайте парка. Заявка на проведение митинга подана группой граждан во главе с Денисом Зоммером.

Заявленная цель публичного мероприятия - "привлечь внимание граждан к необходимости соблюдения законодательства РФ, защите прав граждан России и выразить несогласие с законодательной инициативой правительства по повышению пенсионного возраста". Митинг пройдет с 18:30 до 21:30. Согласованное количество участников - до 700 человек.

Это третья подобная акция, согласованная дирекцией парка "Сокольники", две предыдущие прошли 18 и 28 июля.

28 и 29 июля в Москве прошло нескольких согласованных массовых мероприятий по привлечению внимания к изменению пенсионного законодательства. Их организаторами выступили представители КПРФ, "Левого фронта" и Либертарианской партии России.

Так, митинг против изменения пенсионного законодательства с участием представителей фракции КПРФ, "Левого фронда", который координировал Сергей Удальцов, а также ряда других организаций, прошел на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы 28 июля. Согласно официальным данным, мероприятие посетили 6,5 тыс. человек. 14 августа Мещанский суд Москвы назначил 30 суток административного ареста Удальцову за нарушение правил проведения массовых мероприятий в связи с акцией перед началом согласованного митинга 28 июля.

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Теги: Москва, Сокольники, пенсия

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В парке "Сокольники" согласовали еще один митинг против изменения пенсионного возраста

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