Власти Москвы разрешили три акции против повышения пенсионного возраста 28-29 июля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Три массовые акции оппозиционных партий по привлечению внимания к законопроекту о повышении пенсионного возраста пройдут в ближайшие выходные в Москве, сообщила представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова "Интерфаксу".

В частности, отметила она, в субботу с 12:00 до 13:00 представители КПРФ проведут шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, где с 13:00 до 15:00 состоится митинг, численностью до десяти тысяч человек.

На следующий день, по словам Романовой, с 14:00 до 16:00 также на проспекте Академика Сахарова пройдет организованный Либертарианской партией России (ЛПР) митинг с количеством участников до десяти тысяч.

Кроме этого, в субботу с 14:00 до 16:00 в парке отдыха "Сокольники" пройдет немногочисленный - до тысячи человек - митинг, заявку на который направляло частное лицо, добавила представитель департамента.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КПРФ, 28 июля Центральный, Московский городской и областной комитеты партии, Движение в поддержку Армии, Союз советских офицеров, Всероссийское женское движение "Надежда России" и Ленинский коммунистический союз молодежи РФ проведут шествие и митинг против планирующихся изменений пенсионного законодательства.

Со своей стороны в ЛПР агентству сообщили, что заявленная цель их мероприятия - "демонстрация требований граждан прекратить текущий социально-экономический курс политической номенклатуры, включающий в себя повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, подъем цен на бензин и дизельное топливо, неизбежный рост стоимости услуг связи из-за вступления в силу "пакета Яровой", расширение таможенных сборов на покупки в интернет-магазинах".

Ранее администрация парка "Сокольники" сообщила о согласовании публичной акции 28 июля, на которой предполагается обсудить изменения в пенсионном законодательстве России.

Законопроект о повышении пенсионного возраста

В середине июня этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 июля.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства. Он отметил, что предлагались разные варианты. При этом он призвал основываться не на эмоциях, а на реальных оценках экономики и социальной сферы, а также перспективах их развития. Он подчеркнул, что окончательного решения пока нет, и он послушает все мнения и точки зрения на этот счет. "Но нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан", - добавил президент.