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Москва

Напавший на полицейских в центре Москвы не умел обращаться с оружием

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Погибший Ренат Кунашев, напавший накануне вечером на полицейскими в центре Москвы, не имел опыта обращения с оружием, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Большого опыта обращения с оружием у Кунашева не было, это подтверждают как видеозаписи с места происшествия, так и показания свидетелей", - сказал собеседник агентства в пятницу.

По его словам, Кунашев во время перестрелки произвёл не менее десяти выстрелов, но попал лишь раз.

Источник добавил, что Кунашев использовал пневматический пистолет.

Накануне вечером неизвестный мужчина в центре Москвы начал стрелять по полицейским и был ранен ответным огнем. При этом источники уточняли, что нападавший стрелял из травматического оружия.

Личность стрелявшего предварительно установлена: это 30-летний выходец с Кавказа Кунашев, уроженец Баксана (Кабардино-Балкария). "По предварительным данным, он не принадлежал к каким-либо экстремистским организациям", - сказал собеседник агентства.

В столичном главке СК РФ заявили, что "мужчина беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо". В свою очередь источники сообщили, что нападавший, возможно, находился под воздействием наркотиков.

Позднее Кунашев скончался в больнице от полученных ранений.

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