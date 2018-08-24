У стрелявшего в центре Москвы не нашли криминального прошлого и связей с экстремистами

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ренат Кунашев, открывший накануне вечером стрельбу в центре Москвы и ликвидированный ответным огнем полиции, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящий момент установлено, что Кунашев на учете не состоит, к уголовной ответственности ранее не привлекался",- сказал собеседник агентства. По его словам, у следствия также нет данных о связях Кунашева с бандподпольем или экстремистскими организациями.

"Установить причины произошедшего сейчас все еще крайне затруднительно", - добавил источник.

Собеседник агентства добавил, что Кунашев увлекался исламом - это следует как из его социальных сетей, так и из показаний знакомых. При этом, придерживался ли он традиционной формы ислама, следствию еще неизвестно.

Ранее в столичном главке МВД сообщили, что 23 августа в 20 часов мужчина открыл огонь по полицейским в центре Москвы по адресу улица Сивцев Вражек, дом 43 и был ранен ответным огнем. Позже стало известно, что он умер в больнице. В результате перестрелки пострадал один сотрудник полиции. При этом источники уточняли, что напавший на полицейских стрелял из травматического оружия.

Личность стрелка предварительно установлена: это 30-летний выходец с Кавказа Ренат Кунашев, уроженец Баксана (Кабардино-Балкария). "По предварительным данным, он не принадлежал к каким-либо экстремистским организациям", - сказал собеседник агентства.

В столичном главке СК РФ сказали, что "мужчина беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо". В свою очередь источники сообщили, что рассматривается несколько версий нападения, в том числе попытка завладеть табельным оружием полицейского, хулиганские побуждения или неадекватное поведение, возможно, под воздействием наркотиков.