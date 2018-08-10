Следствие заявило, что стоимость имущества Шестуна в несколько раз превысило его доходы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следователи выясняют, почему стоимость имущества главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в несколько раз превышает его доходы, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В рамках расследования следствие устанавливает источники обогащения обвиняемого. Установлено, что в период нахождения в должности главы района с 2012 по 2017 год Шестун, совместно со своей супругой, задекларировал доход в размере не более 11,4 млн рублей", - сказала Петренко.

Она отметила, что в 2014 году, совместно со своей матерью, Шестун приобрел дом и земельный участок в поселке Большевик Серпуховского района Московской области общей стоимостью более 36 млн рублей. Совместно с близкими родственниками владеет парком дорогостоящих иномарок.

"По данным следствия, Шестун незаконно передал ООО "Центр" четыре земельных участка, что повлекло причинение ущерба муниципальному образованию на сумму более 62 млн рублей", - сказала Петренко.

"Очевидно, что общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица органа местного самоуправления. В целях последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого", - сказала Петренко.

Она добавила, что в Главном следственном управлении СКР продолжается расследование преступной деятельности Шестуна. Ему предъявлено обвинение по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

Басманный суд Москвы 14 июня арестовал Шестуна до середины августа.

7 августа суд арестовал половину дома, машину и денежные средства Шестуна.

"Судом по ходатайству органов следствия был наложен обеспечительный арест на 1/2 доли участка и дома, а также на автомобиль "Мерседес", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Кроме того, по ее словам, суд санкционировал обеспечительные меры в отношении банковских счетов Шестуна, в том числе зарплатного. Сумму, находящуюся на указанных счетах, пресс-секретарь уточнить не смогла.