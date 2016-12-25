Погодные условия в районе Адлера в момент крушения Ту-154 были простые

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Погодные условия в районе аэропорта г. Адлер (Краснодарский край) утром в воскресенье оцениваются как простые для пилотирования воздушного судна, при слабом ветре и хорошей видимости, заявляют в Росгидромете.

"Около пяти утра по московскому времени температура у земли +5, ветер 5 м/с, видимость 10 км. Вполне нормальные, простые погодные условия", - сообщили "Интерфаксу" в ситуационном центре Росгидромета.

В полутора километрах от черноморского побережья г.Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"При выполнении планового перелета с аэродрома г. Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа", - информирует военное ведомство.

Это военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ.