Минобороны России уточнило число находящихся на борту упавшего Ту-154

По данным военного ведомства, это 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По уточненным данным Минобороны России, на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, находились 84 пассажира и 8 членов экипажа.

"На борту самолета были 8 членов экипажа и 84 пассажира", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий.

В связи с крушением самолета Минобороны России организована "горячая линия", телефон: 8 800 100 18 86.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту находился 91 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. По предварительным данным, лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.