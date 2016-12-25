Источник предположил попадание птицы в двигатель упавшего Ту-154

По его словам, рассматривается несколько версий крушения лайнера, в том числе его техническая неисправность и качество топлива

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рассматриваются несколько версий падения самолета в акватории Сочи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что недалеко от аэропорта Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк. "Птица могла попасть в двигатель самолета", - подчеркнул он.

По его словам, масляное пятно и обломки самолета обнаружены в акватории Хостинского района Сочи. "Кроме технической неисправности самолета, рассматривается версия и качества топлива", - добавил источник.

По его словам, авиарейсы из Москвы в Сочи задерживаются на неопределенное время.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.