В разбившемся Ту-154 летели трое журналистов НТВ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Съемочная группа телеканала НТВ в составе трех человек находилась на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

"На борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ находилась съемочная группа телеканала НТВ в составе корреспондента Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстого", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь телеканала Мария Безбородова.

Ранее стало известно, что в самолете находились трое журналистов Первого канала и трое сотрудников телеканала "Звезда".

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.