Минобороны РФ сообщило об обнаружении тела первого погибшего в крушении Ту-154

По данным источников, найдено уже несколько тел и документы жертв авиакатастрофы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Найдено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", - сказал он.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что спасатели нашли уже несколько тел погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу" об обнаружении одного тела погибшего и документов некоторых пассажиров.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.