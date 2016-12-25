В окружении Елизаветы Глинки сказали о ее отсутствии на борту Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Елизавета Глинка, более известная как "Доктор Лиза", не летела на борту разбившегося Ту-154, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в ее окружении.

По словам собеседника агентства, Глинка летела на данном самолете из Москвы в Сочи, однако в Сирию она не направлялась.

Елизавета Глинка - известный благотворитель; одна из сфер ее работы - помощь пострадавшим в военных конфликтах.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что Глинка значится в списках пассажиров разбившегося Ту-154. "В полетном списке фигурирует Елизавета Глинка, однако до сих пор не получена информация из аэропорта о том, попала ли она на борт, или нет", - сказал он.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.