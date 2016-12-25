Источник отметил исправность потерпевшего крушение Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Разбившийся под Сочи Ту-154 Минобороны России был произведен более 30 лет назад, однако претензий к его техническому состоянию не было, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет перед вылетом прошел все плановые проверки и был исправен. Никаких претензий к техническому состоянию воздушного судна перед вылетом не было", - сказал он.

По данным собеседника агентства, самолет эксплуатировался в щадящем режиме. "Самолет был произведен в 1983 году на заводе Авиакор. В среднем налет самолета составлял 27 часов в месяц. Воздушное судно в основном летало на средние расстояния с продолжительностью 1,6 часа", - сказал источник.

По его данным, самолету предстояло пройти плановый ремонт и продлить ресурс эксплуатации в начале 2018 года.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.