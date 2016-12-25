Минобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Гражданский активист, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как "Доктор Лиза", находилась на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России.

Имя Глинки значится в списках пассажиров упавшего самолета, опубликованного на сайте министерства.

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Елизавета Глинка - известный благотворитель; одна из сфер ее работы - помощь пострадавшим в военных конфликтах.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.