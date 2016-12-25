Обломки разбившегося Ту-154 обнаружили в 12-14 км от береговой линии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Личные вещи пассажиров и обломки разбившегося под Сочи самолета оказались в море на расстоянии до 15 км от берега, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Обломки и личные вещи обнаруживаются на большой площади, часть из них найдена на расстоянии 12-14 км от береговой линии", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что в море сильное течение и часть обломков могло унести в открытое море.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.