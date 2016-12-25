Журналист НТВ опубликовал фото Ту-154 перед вылетом из Сочи

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Звукооператор Евгений Толстов, который находился на борту потерпевшего крушение в Черном море Ту-154, перед вылетом разместил фото самолета в своем фейсбуке.

Как сообщал "Интерфаксу" источник в экстренных службах, самолет ТУ-154, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, делал в Сочи дозаправку топлива. Он потерпел крушение после вылета из Сочи.

Толстов разместил фотографию лайнера перед вылетом из Подмосковья.

На борту лайнера, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.