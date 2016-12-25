В Минобороны уточнили число летевших бортом разбившегося Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По уточненным данным Минобороны России, в списке пассажиров и членов экипажа Ту-154, который упал в Черное море, было 93 человека.

Согласно обновленным данным на сайте военного ведомства, на борту находились не 64, а 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. На борту находились, в частности, журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.