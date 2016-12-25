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Именем Елизаветы Глинки назовут одно из медучреждений Минобороны РФ

Есть обновление от 02:50

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Дело Елизаветы Глинки будет доведено до конца, ее именем назовут одно из медучреждений Минобороны РФ, сообщил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

"Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Вообще это была не первая ее поездка в Сирию", - сказал Цаликов.

"Министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени", - подчеркнул он.

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Теги: Елизавета Глинка, Минобороны РФ, Ту-154
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