Москалькова рассказала о запланированном полете в Сирию вместе с Глинкой

Уполномоченный по правам человека в России отложила его из-за командировки в Крым

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что должна была лететь в Сирию для доставки гуманитарной помощи вместе известным гражданским активистом Елизаветой Глинкой.

"Когда собиралась гуманитарная помощь для госпиталя в Сирии, мы должны были лететь вместе с ней для того, чтобы доставить этот груз. Но моя командировка в Крым, тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее. Теперь он не состоится", - сказала она журналистам в воскресенье.

Москалькова отметила, что навсегда сохранит память о "тех мужественных людях, которые летели к нашим военнослужащим поддержать их в очень важной миссии - спасти мир, спасти людей от зла терроризма и насилия". "Вечная память и пусть земля будет пухом Елизавете Петровне и всем, кто был на борту этого лайнера", - сказала уполномоченный по правам человека в РФ.

"Когда наша общественная комиссия рассматривала, кто достоин первой государственной премии за правозащитную работу, подавляющее большинство сказало: "Доктор Лиза" - Елизавета Петровна Глинка, - добавила она. - В ее активе не перечесть добрых дел".

Москалькова напомнила слова Глинки на недавней церемонии награждения госпремией: "Когда мы летим помогать людям, нам страшно, мы знаем, что мы можем погибнуть, но мы все равно едем, плывем и летим, потому, что там люди, нуждающиеся в нашей помощи".

"Это было ее девизом, ее принципом жизни", - заявила уполномоченный по правам человека в РФ.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Понедельник 26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.