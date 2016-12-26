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Первый самолет с 10 телами погибших при катастрофе Ту-154 отправлен в столицу

Есть обновление от 08:20

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первый самолет с 10 телами погибших при крушении Ту-154 вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву , где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", - сказал сотрудник департамента.

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

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Теги: Ту-154, Минобороны РФ, Москва
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